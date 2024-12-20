Маск рассказал, что может спасти немцев

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Американский предприниматель Илон Маск выразил свою поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что именно она может спасти Германию. Такое мнение бизнесмен высказал в своем посте в социальной сети X.
Он сделал репост сообщения немецкой политической активистки, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Активистка отметила, что Мерц «в ужасе» от идеи, что Германии стоит последовать примеру Илона Маска и аргентинского лидера Хавьера Милея.
Маск, подчеркивая важность диалога с АдГ, отметил, что Мерц уклоняется от обсуждения с этой партией. Комментарий Маска вызвал реакцию сопредседателя АдГ и кандидата в канцлеры Германии Алисы Вайдель, которая согласилась с его мнением и подтвердила, что он совершенно прав.
Ранее стало известно, что республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Илона Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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