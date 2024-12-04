Маск назвал шокирующими события, происходящие в Южной Корее

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. О том, что подразумевает военное положение расскажет «Радио 1».