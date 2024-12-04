Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал шокирующими события, происходящие в Южной Корее, передает РИА Новости.
«Да, это шокирует», — написал Маск в социальной сети X, комментируя пост другого пользователя о событиях в Южной Корее.
Кроме того, он написал «вау» под постом, где рассказывается о результатах голосования парламента Южной Кореи за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 депутатов из 300. Они приняли это решение единогласно.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил.
Причиной для этого стала необходимость защиты страны от угроз со стороны северокорейских сил и борьбы с антигосударственными движениями.
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