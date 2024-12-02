Илон Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам предпринимателя, его не волнуют темы с наркотиками, однако «ставить под сомнение целостность США — это нехорошо».
Напомним, действующий глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о помиловании сына, отметил, что данное решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением власти.
Ранее сообщалось, что сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, действующий глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о помиловании сына, отметил, что данное решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением власти.
Ранее сообщалось, что сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова