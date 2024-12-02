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Илон Маск сделал тревожное заявление после решения Байдена

Маск: Байден поставил под сомнение целостность США помилованием своего сына
Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. Об этом он написал в социальной сети X.
По словам предпринимателя, его не волнуют темы с наркотиками, однако «ставить под сомнение целостность США — это нехорошо».

Напомним, действующий глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о помиловании сына, отметил, что данное решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением власти.



Ранее сообщалось, что сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине
Глава дипломатии ЕС Каллас заявила об усилении влияния Путина в мире
02 декабря 2024, 11:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в мире. Об этом сообщила в интервью украинскому телеканалу «Общественное» новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, ЕС видит, что РФ, Иран, КНДР и Китай работают вместе. Во время интервью Каллас также попыталась оправдать военную поддержку Киева.

Ранее Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».

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#владимир путин
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Экс-депутат Рады Царев: Буданов* готовится стать президентом Украины
02 декабря 2024, 09:55

Кирилл Буданов

У начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова есть амбиции стать президентом страны. Об этом РИА Новости сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
По его словам, у Буданова* есть не только поддержка и связи, но и средства на избирательную кампанию, что представляет большую угрозу для Владимира Зеленского. Царев также оценил политические амбиции Буданова* и указал на его высокие рейтинги по данным социологических опросов на Украине.

Бывший депутат добавил, что начальник ГУР поддерживает хорошие отношения с руководителями правящей партии «Слуга народа», в особенности, с главой фракции в Раде Давидом Арахамией.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#отношения
#поддержка
#депутат
#запад
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Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
02 декабря 2024, 09:45

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.
Шольц прибыл в Киев на поезде. Он проведет переговоры с Зеленским. Другие подробности пока неизвестны. В последний раз канцлер Германии приезжал на Украину в феврале 2022 года.

15 ноября между канцлером Германии и президентом Российской Федерации прошёл телефонный разговор. Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ будет и дальше поддерживать Украину, пока это необходимо.

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#переговоры
#фрг
#олаф шольц
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Трампа возмутило злоупотребление властью Байденом
Трамп: помилование сына Байдена является нарушением правосудия
02 декабря 2024, 07:56

Фото: iStock/Nastco

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден, помиловав собственного сына по двум уголовным делами, злоупотребил властью.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам.

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, "заложников" 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он говорит об участниках штурма Капитолия 6 января 2021 года. По мнению Трампа многие из них рассматриваются в качестве политзаключенных.

Дональд Трамп-младший также прокомментировал, что решение Байдена.


«Все знали, что он сделает это», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети Х.

По его словам, действующий президент США не торопился с принятием данного решения, пока оно могло отрицательно сказаться для демократов на выборах.

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#сша
#соцсети
#президент
#дональд трамп
#нарушение
#дома
#байден
#служба
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Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия
Социал-демократы лидируют на выборах в Румынии после подсчета 90% протоколов
02 декабря 2024, 06:10

Фото: istockphoto/rarrarorro

На парламентских выборах в Румынии социал-демократы продолжают лидировать с 23,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90% протоколов, сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 1 декабря, в стране прошли парламентские выборы. Жители страны избирали членов палаты депутатов и сенаторов на следующие четыре года.

Дданные ЦИК показывают, что после обработки 90 процентов протоколов социал-демократы лидируют в обеих палатах. Партия получила 23,9 процента в сенате и 23,43 процента в палате депутатов. Около 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.

Вечером стало известно, что румынская полиция получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах. Оказалось, что 116 запросов не были подтверждены, а 22 проходят проверку.

29 ноября стало известно, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.

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#румыния
#выборы
#президент
#депутаты
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Байден помиловал своего сына Хантера
02 декабря 2024, 03:50

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Нынешний президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, передает пресс-служба Белого дома.
Ранее газета Politico писала, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами тех, кому он пообещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего, туда включены нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальная часть семьи Байденов. Камала Харрис , политическая соперница на выборах, также присутствует в списке.

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#джозеф байден
#дональд трамп
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#президент
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#белый дом
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В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
02 декабря 2024, 03:30

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пытался доказать, когда опаздал на встречу на саммите G8 в 2007 году якобы из-за пива. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.
По словам Пескова, на саммите проходят переговоры между лидерами каждой страны, а график встреч может быть изменен для более важных контактов.

Песков добавил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.

В своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об опоздании президента России на саммите G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива.

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#дмитрий песков
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#владимир путин
#саммит
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Трамп назначил двух сватов на должности в своей администрации
02 декабря 2024, 01:30

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным вопросам. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
Булос – тесть дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз – Тиффани. В 2022 году она вышла замуж за сына Булоса. По данным американских СМИ, бизнесмен поддерживал Республиканскую партию и встречался с представителями мусульманской общины в США во время предвыборной кампании.

Ранее Дональд Трамп объявил, что назначил отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.

До этого Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».

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#дональд трамп
#сша
#президент
#франция
#посол
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В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта накануне Рождества
02 декабря 2024, 00:44

Фото: iStock/ BrianAJackson

В немецком городе Эльмсхорн, в северной части страны, по подозрению в подготовке масштабного теракта в канун Рождества был задержан 17-летний подросток. Об этом пишет Bild.
Отмечается, что молодой человек планировал въехать в толпу на грузовике перед Рождеством. Прокуратура Фленсбурга в настоящее время проводит расследование по «подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству»

Газета сообщила, что подозреваемый приобрел материалы для изготовления бомб, нацелился на консульства в стране и установил контакты с мусульманами в США, Ираке и Марокко.

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#сша
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