Маск сделал страшный прогноз после заявления Зеленского

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Возможное соглашение между Вашингтоном и Киевом о финансовой поддержке сроком на десять лет приведёт к тому, что война станет бесконечной. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о заключении соглашения, согласно которому военная и финансовая поддержка будет предоставляться Украине на протяжении предстоящего десятилетия. По словам киевского лидера, обсуждения и консультации ведутся в рамках работы над украино-американским двусторонни договором о сотрудничестве в сфере безопасности.
В минувшую среду американский президент Джозеф Байден в подписал закон о выделении помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение вооружённого противостояния с Россией.
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«Бесконечная война», — отреагировал на это заявление Илон Маск.
В минувшую среду американский президент Джозеф Байден в подписал закон о выделении помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение вооружённого противостояния с Россией.
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Александр Бойцов