Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева

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Власти Украины и Соединенных Штатов провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом проинформировали в офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — утоняют в заявлении.Стороны, обсуждая текст проекта соглашения, обратили внимание на серьезный прогресс по согласованию главных положений документа, а также скорректировали алгоритм последующих действий.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак