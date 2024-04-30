В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

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США выделили Киеву финансовую помощь в виде кредита, при этом не оговорив условия его погашения. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
По его словам, подобные «займы» вызывают вопросы, так как не указаны сроки и способы погашения.
Ранее сообщалось, что около 80 процентов помощи, которая выделена Украине, пойдет на пополнение американских военных складов. Так, в США был одобрен пакет очередной помощи на сумму 61 млрд долларов. Кроме того, идет обсуждения долгосрочной помощи Киеву, которую обсуждает президент США Джо Байден со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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«Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?», — удивился Сакс
Ранее сообщалось, что около 80 процентов помощи, которая выделена Украине, пойдет на пополнение американских военных складов. Так, в США был одобрен пакет очередной помощи на сумму 61 млрд долларов. Кроме того, идет обсуждения долгосрочной помощи Киеву, которую обсуждает президент США Джо Байден со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Анастасия Хохлова