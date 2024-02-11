Маск согласился с мнением, что Донбасс и Крым будут всегда принадлежать России

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Американский предприниматель и миллиардер южноафриканского происхождения, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с утверждением о том, что территории Донбасса и Крыма останутся принадлежать России.
В принадлежащей Маску социальной сети X (бывший Twitter) был размещён пост, в котором утверждалось, что поддерживающие Украину Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон уже проиграли, а Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Западным лидерам давно следовало бы признать это, пишет автор поста.
Он только отметил, что остаётся вопрос, сколько детей ещё погибнет, прежде чем союзники Киева это признают. Накануне Илон Маск резко отреагировал на заявление Байдена о том, что промедление Конгресса в вопросе выделения пакета финансовой помощи для Украины подобно преступной халатности. По словам бизнесмена, «украинскую мясорубку» следовало остановить ещё год назад, а выделение новой помощи только затянет конфликт и приведёт к гибели тысяч и тысяч украинцев.
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«Действительно», — согласился с этим утверждением эксцентричный миллиардер.
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Александр Бойцов