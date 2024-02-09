Путин считает, что Маска уже невозможно остановить

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Российский президент Владимир Путин считает бизнесмена Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX, умным человеком, новаторство которого уже невозможно остановить, и остаётся лишь договариваться с ним. Об этом Путин рассказал в ходе интервью, записанного с ним в Москве популярным американским телеведущим Такером Карлсоном.
Напомним, недавно стало известно, что нейротехнологическая компания предпринимателя Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. По словам Маска, первый продукт компании позволит с помощью мыслей использовать гаджеты.
Сам Илон Маск сделал сделал репост интервью Владимира Путина в принадлежащей бизнесмену социальной сети X (экс-Twitter). Пост собрал за десять с небольшим минут 1,6 млн просмотров. Ранее Такер Карлсон рассказывал, что Маск пообещал ему не блокировать видео.
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