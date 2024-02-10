Илон Маск призвал Байдена остановить «мясорубку на Украине»

РИА Новости/Илья Наймушин
Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что промедление конгрессменов в вопросе предоставления Киеву очередного пакета помощи является преступной халатностью. С этим заявлением решительно не согласился американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Днём ранее Маск высмеял американского президента за то, что тот, после заявления о своей исключительной памяти, перепутал Мексику и Египет. Владелец компаний Tesla и SpaceX со смехом оценил идею задать Байдену контрольный вопрос типа «в какой стране есть пирамиды» (не путать с пираньями!), на случай, если тот задумает применить ядерное оружие.
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