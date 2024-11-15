Маск встретился с послом Ирана в ООН

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Илон Маск и представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обсудили пути снижения напряженности между США и Ираном.
По данным The New York Times, встреча прошла в понедельник в Нью-Йорке и длилась более часа. Источники издания охарактеризовали переговоры как позитивные, назвав их «хорошей новостью».
Маск, не являясь официальным лицом, стал для Ирана «обходным вариантом» для обсуждения вопросов, связанных с США.
Один из иранских чиновников сообщил, что Иравани предложил Маску добиться разрешения от Минфина США для переноса части его бизнеса в Тегеран.
Представители штаба Трампа отказались от комментариев, но указали, что Трамп, вернувшись в Белый дом, предпримет действия для «восстановления мира через силу».
Ранее WSJ также писала, что Вашингтон и Тегеран могут достичь дипломатического компромисса, хотя Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана.
Читайте также:
Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине
Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, меняющих пол детям
Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрация Трампа, прогноз отношений США и РФ
Маск, не являясь официальным лицом, стал для Ирана «обходным вариантом» для обсуждения вопросов, связанных с США.
Один из иранских чиновников сообщил, что Иравани предложил Маску добиться разрешения от Минфина США для переноса части его бизнеса в Тегеран.
Представители штаба Трампа отказались от комментариев, но указали, что Трамп, вернувшись в Белый дом, предпримет действия для «восстановления мира через силу».
Ранее WSJ также писала, что Вашингтон и Тегеран могут достичь дипломатического компромисса, хотя Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана.
Читайте также:
Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине
Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, меняющих пол детям
Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрация Трампа, прогноз отношений США и РФ
Мария Моисеева