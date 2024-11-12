Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, выступил в соцсети X (Twitter) с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта.
Свой комментарий Маск опубликовал в ответ на пост пользовательницы, которая задала вопрос о том, как США тратят средства, выделенные Киеву, и усомнилась в их продуктивности. Блогер выразила мнение, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, и высказала уверенность, что ситуацию разрешит избранный президент США Дональд Трамп.
Во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что способен решить украинский кризис за сутки, если станет президентом. В Кремле этот план назвали «преувеличением».
Кроме того, Трамп раскритиковал текущего президента Джо Байдена за огромные расходы на поддержку Украины, обвиняя его в нецелесообразном использовании средств налогоплательщиков.
Зеленского, президента Украины, Трамп назвал «лучшим торгашом», намекнув на успешные переговоры, после которых Киев получает новые пакеты помощи от США.
В ходе избирательной гонки Маск поддерживал республиканского кандидата, заявляя, что «бессмысленные убийства» скоро прекратятся, и время «подстрекателей войны» истекло.
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Во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что способен решить украинский кризис за сутки, если станет президентом. В Кремле этот план назвали «преувеличением».
Кроме того, Трамп раскритиковал текущего президента Джо Байдена за огромные расходы на поддержку Украины, обвиняя его в нецелесообразном использовании средств налогоплательщиков.
Зеленского, президента Украины, Трамп назвал «лучшим торгашом», намекнув на успешные переговоры, после которых Киев получает новые пакеты помощи от США.
В ходе избирательной гонки Маск поддерживал республиканского кандидата, заявляя, что «бессмысленные убийства» скоро прекратятся, и время «подстрекателей войны» истекло.
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Мария Моисеева