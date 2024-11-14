Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрация Трампа, прогноз отношений США и РФ

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)
Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. В качестве кандидата на пост главы Минобороны он выдвинул телеведущего Пита Хегсета, а главой комиссии по эффективности работы Правительства США намерен назначить миллиардера Илона Маска. Кто и какие посты займет в администрации 47-го президента Америки читайте в материале «Радио 1».
Илон Маск: глава комиссии по эффективности работы Правительства США
Одним из самых обсуждаемых назначений стал Илон Маск, который возглавит комиссию по эффективности работы Правительства США.
Трамп заявил, что «великий Илон Маск» вместе с «американским патриотом Вивеком Рамасвами» возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE).
«Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», — говорится в заявлении Трампа.
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Тулси Габбард: глава разведки США
Бывший конгрессмен и кандидат в президенты Тулси Габбард назначена главой разведки США. Ее кандидатура вызвала немало обсуждений со стороны украинских властей. Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил Габбард в «работе на Кремль».
В заявлении ведомства указывается, что Габбард «неоднократно подвергалась обвинениям» в связях с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она якобы дезинформировала международное сообщество о наличии программ по разработке оружия массового поражения в биолабораториях на территории Украины.
Джеймс Дэвид Вэнс: вице-президент США
Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)
Осенью Вэнс, будучи кандидатом на пост вице-президента США, изложил план, который, по его мнению, мог бы помочь Трампу завершить конфликт в Украине. Согласно этому предложению, государства должны сохранить действующую линию разграничения, которая станет демилитаризованной зоной. Вторым условием является внеблоковой статус Украины.
В Киеве на это предложение отреагировали скептически. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это лишь «предвыборный хайп» и напомнил, что позиция кандидатов часто меняется сразу после выборов. Он был уверен, что США продолжат оказывать полную помощь Украине, независимо от того, кто станет президентом.
Роберт Кеннеди – младший: ответственный за здравоохранение
В ноябре Трамп заявлял о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Республиканец отметил, что Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой». Примечательно, что ответственный за здравоохранение уже обеспокоен рационом питания Дональда Трампа.
«То, что он ест, действительно ужасно. Питание во время предвыборной кампании обычно оставляет желать лучшего, но еда на этом самолете просто неприемлема. У вас нет выбора: вам либо предлагают KFC, либо «Биг Мак». Если вам повезет, но в остальном это, по моему мнению, несъедобно», — рассказал он в интервью Джо Полишу.
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Джон Рэтклифф: глава ЦРУ
На пост главы ЦРУ назначен Джон Рэтклифф, высококвалифицированный специалист с богатым опытом работы в разведывательных службах. Американские СМИ сообщают, что Джон Рэтклифф, который ранее называл Китай «главной угрозой для интересов США и всего свободного мира», сосредоточит усилия ЦРУ на противодействии Пекину. Следует отметить, что «китайское направление» уже было приоритетом для американского шпионского агентства во время администрации демократа Джо Байдена. В 2021 году действующий директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании специализированного Центра операций по Китаю, который нацелен на борьбу с предполагаемым «глобальным вызовом» со стороны КНР.
По информации Reuters, Джон Рэтклифф активно критиковал политику администрации Байдена на Ближнем Востоке. В частности, его беспокоило намерение Вашингтона ограничить поставки оружия Израилю в ответ на непропорциональное применение силы со стороны Тель-Авива в секторе Газа. Таким образом, от нового руководителя американского разведывательного ведомства можно ожидать дальнейшей поддержки Израиля и активизации действий против его противников в регионе, особенно Ирана.
Марко Рубио: глава Госдепартамента США
Марко Рубио (Кадр из эфира телеканала Fox News)
Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря США. Согласно информации The New York Times, он поддерживает план Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине. Рубио считает необходимым оказать давление на Украину для достижения соглашения с Россией и предотвращения ее вступления в НАТО, полагая, что текущая ситуация зашла в тупик.
«То, что мы финансируем, — это патовая война, и ее необходимо остановить. Следует руководствоваться здравым смыслом. Украине потребуется 100 лет для восстановления», — отметил Рубио в программе Today.
Тем не менее, еще несколько лет назад он выступал против России, призывая к жестким действиям против нее на всех фронтах. Он инициировал законопроект, который бы не позволил ослабить антироссийские санкции. Рубио также ранее называл Трампа мошенником, но затем неожиданно поддержал его на выборах в 2016 году.
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Пит Хегсет: глава Пентагона
Вновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина.
«Пит жесткий, умный и искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит. Никто не сражается так упорно за войска, и Пит будет мужественным и патриотичным поборником нашей политики "Мир через силу"», — объяснил свое решение Трамп.
Майк Уолц: советник по национальной безопасности
Майк Уолц (Кадр из эфира телеканала CNN)
Конгрессмен от Флориды Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, подтвердил, что новая американская администрация будет стремиться к разрешению конфликта в Украине.
«Президент ясно заявил о своем намерении привести обе стороны к столу переговоров», — заявил Уолц.
Он добавил, что Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта, а не на его продолжении.
Как новая администрация США во главе с Трампом повлияет на Россию
Контактов между Россией и представителями новой администрации избранного президента США Дональда Трампа на данный момент не состоялось, однако Москва «естественно следит» за процессом формирования нового кабинета, заявил пресс-секретарь президента США Дональд Трамп.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась по поводу победы Трампа на выборах и выразила уверенность в том, что его президенство существенно не повлияет на отношения с Россией. При этом она отметила, что Москва открыта для сотрудничества.
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