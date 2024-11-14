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Критик Украины, Илон Маск и телеведущий: новый состав администрация Трампа, прогноз отношений США и РФ

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп начал формировать свою администрацию. В качестве кандидата на пост главы Минобороны он выдвинул телеведущего Пита Хегсета, а главой комиссии по эффективности работы Правительства США намерен назначить миллиардера Илона Маска. Кто и какие посты займет в администрации 47-го президента Америки читайте в материале «Радио 1».

Илон Маск: глава комиссии по эффективности работы Правительства США


Одним из самых обсуждаемых назначений стал Илон Маск, который возглавит комиссию по эффективности работы Правительства США.



Трамп заявил, что «великий Илон Маск» вместе с «американским патриотом Вивеком Рамасвами» возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE).

«Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», — говорится в заявлении Трампа.
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Тулси Габбард: глава разведки США


Бывший конгрессмен и кандидат в президенты Тулси Габбард назначена главой разведки США. Ее кандидатура вызвала немало обсуждений со стороны украинских властей. Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил Габбард в «работе на Кремль».

В заявлении ведомства указывается, что Габбард «неоднократно подвергалась обвинениям» в связях с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, она якобы дезинформировала международное сообщество о наличии программ по разработке оружия массового поражения в биолабораториях на территории Украины.


Джеймс Дэвид Вэнс: вице-президент США


Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)

Осенью Вэнс, будучи кандидатом на пост вице-президента США, изложил план, который, по его мнению, мог бы помочь Трампу завершить конфликт в Украине. Согласно этому предложению, государства должны сохранить действующую линию разграничения, которая станет демилитаризованной зоной. Вторым условием является внеблоковой статус Украины.

В Киеве на это предложение отреагировали скептически. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это лишь «предвыборный хайп» и напомнил, что позиция кандидатов часто меняется сразу после выборов. Он был уверен, что США продолжат оказывать полную помощь Украине, независимо от того, кто станет президентом.


Роберт Кеннеди – младший: ответственный за здравоохранение


В ноябре Трамп заявлял о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему. Республиканец отметил, что Кеннеди-младший хочет «помочь сделать Америку снова здоровой». Примечательно, что ответственный за здравоохранение уже обеспокоен рационом питания Дональда Трампа.

«То, что он ест, действительно ужасно. Питание во время предвыборной кампании обычно оставляет желать лучшего, но еда на этом самолете просто неприемлема. У вас нет выбора: вам либо предлагают KFC, либо «Биг Мак». Если вам повезет, но в остальном это, по моему мнению, несъедобно», — рассказал он в интервью Джо Полишу.
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Джон Рэтклифф: глава ЦРУ


На пост главы ЦРУ назначен Джон Рэтклифф, высококвалифицированный специалист с богатым опытом работы в разведывательных службах. Американские СМИ сообщают, что Джон Рэтклифф, который ранее называл Китай «главной угрозой для интересов США и всего свободного мира», сосредоточит усилия ЦРУ на противодействии Пекину. Следует отметить, что «китайское направление» уже было приоритетом для американского шпионского агентства во время администрации демократа Джо Байдена. В 2021 году действующий директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании специализированного Центра операций по Китаю, который нацелен на борьбу с предполагаемым «глобальным вызовом» со стороны КНР.

По информации Reuters, Джон Рэтклифф активно критиковал политику администрации Байдена на Ближнем Востоке. В частности, его беспокоило намерение Вашингтона ограничить поставки оружия Израилю в ответ на непропорциональное применение силы со стороны Тель-Авива в секторе Газа. Таким образом, от нового руководителя американского разведывательного ведомства можно ожидать дальнейшей поддержки Израиля и активизации действий против его противников в регионе, особенно Ирана.


Марко Рубио: глава Госдепартамента США


Марко Рубио (Кадр из эфира телеканала Fox News)

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря США. Согласно информации The New York Times, он поддерживает план Дональда Трампа по разрешению конфликта в Украине. Рубио считает необходимым оказать давление на Украину для достижения соглашения с Россией и предотвращения ее вступления в НАТО, полагая, что текущая ситуация зашла в тупик.
«То, что мы финансируем, — это патовая война, и ее необходимо остановить. Следует руководствоваться здравым смыслом. Украине потребуется 100 лет для восстановления», — отметил Рубио в программе Today.

Тем не менее, еще несколько лет назад он выступал против России, призывая к жестким действиям против нее на всех фронтах. Он инициировал законопроект, который бы не позволил ослабить антироссийские санкции. Рубио также ранее называл Трампа мошенником, но затем неожиданно поддержал его на выборах в 2016 году.
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Пит Хегсет: глава Пентагона


Вновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина.

«Пит жесткий, умный и искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит. Никто не сражается так упорно за войска, и Пит будет мужественным и патриотичным поборником нашей политики "Мир через силу"», — объяснил свое решение Трамп.

Майк Уолц: советник по национальной безопасности


Майк Уолц (Кадр из эфира телеканала CNN)

Конгрессмен от Флориды Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, подтвердил, что новая американская администрация будет стремиться к разрешению конфликта в Украине.
«Президент ясно заявил о своем намерении привести обе стороны к столу переговоров», — заявил Уолц.

Он добавил, что Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта, а не на его продолжении.


Как новая администрация США во главе с Трампом повлияет на Россию


Контактов между Россией и представителями новой администрации избранного президента США Дональда Трампа на данный момент не состоялось, однако Москва «естественно следит» за процессом формирования нового кабинета, заявил пресс-секретарь президента США Дональд Трамп.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась по поводу победы Трампа на выборах и выразила уверенность в том, что его президенство существенно не повлияет на отношения с Россией. При этом она отметила, что Москва открыта для сотрудничества.

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Политолог Коваленко объяснил неготовность Зеленского уступать территории
14 ноября 2024, 17:52

Политолог, председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко заявил, что Владимир Зеленский не согласится на уступку территорий из-за страха.
«С моей точки зрения, вероятность, что Зеленский уступит территории, близка к нулю. Для Зеленского и его режима остановка конфликта означает его смерть. Причём не только политическую, но и, возможно, физическую. Поэтому я не вижу никакой вероятности, чтобы он пошел на остановку боевых действий», — пояснил в беседе с «Известиями» Коваленко.

А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал недовольство экс-президента Украины Петра Порошенко выплатами, обещанными Владимиром Зеленским.

«В будущем выборы на Украине парламентские и президентские состоятся. Трудно сказать, когда это будет. Я думаю, что Порошенко уже понимает, что эти выплаты можно рассматривать как вступление Зеленского в предвыборную кампанию. Порошенко этим недоволен, он понимает, что сейчас на Украине существует дефицит денег и население положительно примет эти деньги», — отметил в беседе с RT Оленченко.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы.

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#украина
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Лукашенко высмеял отказ Дуды фотографироваться на COP29 в Баку
Лукашенко: участники саммита COP29 не заметили отказа Дуды от фото
14 ноября 2024, 16:20

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Участники климатического саммита ООН (COP29), который прошел в Баку, не заметили отказа президента Польши Анджея Дуды фотографироваться из-за присутствия белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом заявил сам Лукашенко, пишет БелТА.
Инцидент случился во время общего фото лидеров стран-участниц.

«Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его (Дуды – ред.) нет», — рассказал Лукашенко.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на конференции COP-29 в Баку заявил, что текущий год побил рекорды экстремальной жары, достигнув температур, превышающих «пределы человеческой выносливости».

Он призвал страны срочно инвестировать в системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары, назвав их первоочередной задачей.


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#лукашенко
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Экс-посол США Волкер: Трамп тепло отзывается о Путине в надежде на сделку
14 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/donfiore

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о российском лидере Владимире Путине в надежде заключить с ним сделку. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине и экс-посол в НАТО Курт Волкер.
Его слова приводит издание The Wall Street Journal. По словам Волкера, тёплые слова избранного американского лидера в адрес президента России являются частью переговорной стратегии. Такая манера скрывает более меркантильную тактику переговоров с мировыми лидерами.

Бывший посол напомнил, что Трамп и в годы своего первого президентства хорошо отзывался о Путине. Тем не менее, это не мешало ему предпринимать шаги, направленные против России. Например, он снял эмбарго на поставку вооружений Украине, а также закрыл консульство РФ в Сан-Франциско.

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#сша
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Глава Кореневского района Курской области похвасталась медалью и была освистана
14 ноября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/N-sky

Уволенная глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва похвасталась медалью за вклад в оборону. После этого её освистали жители, пришедшие на встречу с губернатором региона и другими чиновниками.
Люди в зале спрашивали, как им спасать своих близких и почему эвакуация проводится так плохо, передаёт телеграм-канал Mash. Однако Дегтярёва сказала, что начинать надо, конечно же с медали, которые ей и другим главам приграничных районов вручили за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны». Реакция местных жителей была ожидаемой — чиновницу освистали.

По данным телеграм-канала, в ходе этой же встречи Марина Дегтярёва была отправлена в отставку за плохую организацию эвакуации местных жителей. Стоит напомнить, что 12 ноября на подобной встрече был уволен глава Суджанского района Александр Богачёв, работой которого также были недовольны местные жители. Они встретили новость о его отставке аплодисментами.

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#медали
#эвакуация
#жители
#люди
#курская область
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Пашинян: Коллективное подсознание армян «антигосударственно»
14 ноября 2024, 14:18

Никол Пашинян (Фото: riamediabank/Алексей Даничев)

Во время выступления в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян выразил мнение, что коллективное подсознание армян «антигосударственно».
«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным», — высказался глава правительства Армении.

Никол Пашинян подчеркнул, что государства, в которых ранее проживали армяне, являлись чужими для них как минимум 600 лет. Эти страны навязывали выходцам из Армении и вследствие этого первая реакция армян — желание от государства избавиться.

Ранее Никол Пашинян назвал серьги и хаш в качестве причин эмиграции из Армении. Среди иных причин эмиграции премьер-министр назвал отсутствие работы и достойной зарплаты, а также страх перед армией.

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#армения
#общество
#никол пашинян
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Польша поставила южнокорейские танки К2 рядом с границей РФ
14 ноября 2024, 13:33

Фото: istockphoto/ RyuSeungil

У границы с Россией Польша разместила приобретённые в Южной Корее танки K2 «Черная пантера» в Бранево, город находится примерно в 60 километрах от Калининграда, информирует пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская агенство РАР.
«В ходе первой поставки 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время у подразделения есть восемь подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами 20-й механизированной бригады», — поделилась Магдалена Кошчиньская.

В 2022 году в июле Польша и Южная Корея заключили соглашения, исходя из которого будут поставляться около 1 000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе 2022 года страны заключили контракт на сумму более трёх миллиардов долларов — по нему Hyundai Rotem согласилась передать Польше первые 180 танков.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» может уничтожить базу противоракетной обороны США в Польше при прямом конфликте со странами НАТО.

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#танки
#калининград
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Главу еще одного района Курской области отправили в отставку
Главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку
14 ноября 2024, 12:06

Марина Дегтярева (Фото: официальный TG-канал М. Дегтяревой)

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку за то, что она некачественно организовала эвакуацию местного населения после вторжения ВСУ в августе. Об этом пишет Mash.
По данным издания, в Курской государственной филармонии состоялась очередная встреча представителей власти региона с жителями Кореневского и Глушковского районов. Там люди задавали вопросы о плохой организации выезда из приграничных районов Курской области при вторжении ВСУ в августе. Они также жаловались, что местным властям не было никакого дела до эвакуации мирного населения.

Тогда губернатор региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост прямо на встрече с жителями.

12 ноября в отставку также отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки.

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#всу
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Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег
Нардеп Дмитрук: Зеленский смог украсть больше остальных украинских президентов
14 ноября 2024, 11:39

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский смог украсть больше всех остальных украинских президентов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, покинувший страну.
Он рассказал, что с каждой госструктуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — отметил Дмитрук в беседе с RT.

По его оценке, только с Одесской области ежемесячно собирается 10—15 млн долларов, при этом доход с ТЦК по Украине составляет 2—4 млрд долларов в год.

Дмитрук подчеркнул, что эти огромные деньги заработаны на войне и жизнях украинцев.

Он также заявил, что группировка Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине.

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Кандидата на пост главы разведки США Габбард подозревали в работе на Москву
14 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/Sven Loeffler

Будущую главу разведки США, чью кандидатуру выдвинул победивший на выборах президента в США Дональд Трамп, Тулси Габбард подозревали в деятельности в пользу интересов России. Об этом написало украинское издание «Страна».
Трамп выдвинул кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя американской разведки. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял ее в связях с Россией, а претензии были выдвинуты Центром по борьбе с дезинформацией из-за высказываний Габбард о том, что Россия начала спецоперацию после провокаций США. Она также говорила о желании пока еще действующего правительства Штатов уничтожить россиян путем ведения украинского конфликта.

43-летняя Тулси Габбард также была внесена в списки лиц, лояльных к российскому руководству и занимающих пророссийскую позицию.

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