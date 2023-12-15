Мать Илона Маска заявила, что Байден мешает её сыну делать мир лучше

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Мать владельца SpaceX и Tesla Мэй Маск заявила, что президент США Джо Байден мешает её сыну Илону Маску делать мир лучше. Об этом она написала в соцсети Х.
«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. Президент США хочет остановить его. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США», — говорится в публикации.
Таким образом Мэй Маск прокомментировала слова члена FCC Брендана Карра о том, что Джо Байден готов прибегнуть к различным мерам для слежки за Илоном Маском.
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