Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд

Президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.