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Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд

Прокуратура Молдавии: материалы уголовного дела против Гуцул направили в суд
24 апреля 2024, 10:31
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии.
Отмечается, что Гуцул и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» и в соучастии. По этой статье обвиняемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Глава Гагаузии сообщила, что заведенное на нее уголовное дело — это факт политического преследования.



Ранее стало известно, что представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии.

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#прокуратура
#суд
Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
Путин: никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия
24 апреля 2024, 10:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.
Глава российского государства отметил, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают выяснять все детали этого преступления, а также выявлять его участников. Путин также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#терроризм
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Участника СВО впервые назначили мэром российского города
В ХМАО участника СВО впервые в России назначили мэром
24 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/zim286

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Neft — Политика».

Отмечается, что военнослужащего Руслана Александрова единогласно избрали депутаты думы Березовского района.

Он пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России. Там он помогал будущим бойцам подготовиться к предстоящей отправке в зону боевых действий.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования российской армии превзошла все ожидания. Он подчеркнул, что западные санкции не имели того эффекта, которого ожидали ​принявшие их политики. Армия России смогла нарастить темпы производства оружия, значительно увеличив объёмы готовой продукции, ​в сравнении с прошлым годом.

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#хмао
#россия
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Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС
24 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. Об этом Лиянаге сообщила журналистам, передает РИА Новости.
По словам посла, вступление Шри-Ланки в БРИКС обеспечит для страны различные виды безопасности. Лиянаге отметила, что на сегодняшний день на Международной конференции по безопасности данный вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС. По словам главы государства, к приоритетам работы относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах.

Напомним, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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#шри-ланка
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Матвиенко рассказала о возможных перестановках в правительстве
Матвиенко: основной костяк правительства сохранится
24 апреля 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В новом составе российского правительства не будет кардинальных изменений. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

По её словам, нынешнее правительство успешно работает в непростое для страны время. Матвиенко напомнила, что Россия успешнее других стран справилась с пандемией COVID-19. Кроме того, российская экономика уверенно выстояла в условиях западных санкций.

Спикер Совфеда уточнила, что правительство эффективно сработало при проведении спецоперации и поддержке бойцов ВС РФ, отметив заслуги премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина.

При этом, по словам Матвиенко, основной задачей нового состава правительства является реализация шестилетки суверенного развития России и достижения технологического суверенитета.

Верхняя палата парламента должна определиться с предложенными президентом кандидатурами силового блока до 20 мая. При этом причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина нет, добавила Матвиенко. Никаких имён она называть не стала.

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#россия
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#регионы
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#матвиенко
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В России есть регионы, которые необходимо объединить — Матвиенко
Матвиенко: в РФ есть регионы, нуждающиеся в объединении
24 апреля 2024, 08:26

Фото: сайт Кремля

В России есть несколько регионов, которые нуждаются в объединении. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости.
«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала Матвиенко.

Однако она отметила, что к этому вопросу стоит подходить продуманно. Необходимо будет подготовить обоснования, которые укажут, что объединение двух или трёх регионов будет иметь положительные экономические последствия. Тогда, уверена Матвиенко, люди тоже с удовольствием это поддержат.

При этом спикер Совфеда уточнила, что данная процедура довольно сложная.

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#рпц
#регионы
#люди
#матвиенко
#рф
#сбу
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Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов
24 апреля 2024, 08:08

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова назвала предстоящие учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Москва внимательно следит за «агрессивными действиями коллективного Запада».

Захарова также обратила внимание на стремление Финляндии как можно скорее «завершить свою официальную «прописку» в Североатлантическом альянсе в качестве «новобранца», став «полноправным участником этой авантюры».

Напомним, 26 апреля НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

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#россия
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#военные
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В Швейцарии считают, что поддержка США может не дойти до Киева
Экс-советник НАТО Жак Бо: военная поддержка США может не дойти до Киева
24 апреля 2024, 07:23

Фото: iStock/ValleraTo

Выделенные США деньги для Украины могут не дойти до неё. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь якобы с целью помочь произвести больше вооружений», — пояснил Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works.

Он также предположил, что именно поэтому внешняя политика США направлена на поддержку некоторых стран в конфликтах по всему миру.

Кроме того, Бо отметил, что ВСУ понесли значительные потери во время перерыва в поддержке Киева союзниками, и теперь западная помощь уже не сможет повлиять на ситуацию на поле боя. По его словам, успех России только увеличится.

Напомним, Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

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#украина
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#всу
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Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину
Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
24 апреля 2024, 05:10

Фото: istock / dkfielding

Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.
За проект проголосовали 75 человек, против — 17. Таким образом, обе палаты конгресса Соединенных Штатов одобрили законопроект. Теперь он пойдет на подпись американскому президенту Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.

23 апреля Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.

Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.

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#человек
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Делегация Северной Кореи отправилась в Иран
ЦТАК: экономическая делегация КНДР направилась в Иран
24 апреля 2024, 04:50

Фото: istock / NatanaelGinting

Корейская Народно-Демократическая Республика направила экономическую делегацию в Иран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Делегация Министерства иностранных дел и экономики во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна с визитом в Иран», — информирует ЦТАК.
Дипломаты будут обсуждать двусторонние отношения в сфере экономики.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки.

Ранее в Северной Корее сравнили военную помощь США с психотропным препаратом для президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отношения
#иран
#сша
#помощь
#кндр
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