Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии.
Отмечается, что Гуцул и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» и в соучастии. По этой статье обвиняемым может грозить до 7 лет лишения свободы.
Глава Гагаузии сообщила, что заведенное на нее уголовное дело — это факт политического преследования.
Ранее стало известно, что представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии.
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Глава Гагаузии сообщила, что заведенное на нее уголовное дело — это факт политического преследования.
Ранее стало известно, что представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии.
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Екатерина Коршунова