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Оппозиция Молдавии объявила о создании политического блока «Победа»

Политик Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа»
21 апреля 2024, 13:57
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии. Об этом сообщил на съезде оппозиции в Москве молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор.

Шор отметил, что съезд проходит в Москве, поскольку в настоящее время «Молдова захваченное государство». В число участников съезда вошли глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и депутат парламента Марина Таубер.

Политик подчеркнул, что все присутствующие на съезде готовы взять на себя ответственность и победить «нищету и разруху».



Ранее сообщалось, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Гуцул будет принимать участие в съезде молдавских политиков и общественников по поддержке вступлении Молдавии в ЕС.

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву
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#гагаузия
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#партия
Россия и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
Главы флотов РФ и КНР подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
21 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев и главком ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что Моисеев и российская военная делегация с рабочим визитом прибыли в Китай. В рамках ​поездки они посетят симпозиум и встретятся с представителями ВМС разных стран.

Российская и китайская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран для обеспечения безопасности и стабильности в Мировом океане.

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#вмф
#россия
#китай
#сотрудничество
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ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа
Глава политбюро ХАМАС заявил о желании видеть РФ гарантом безопасности Газы
21 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/Ruma Aktar

Палестинское движение ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа. Об этом глава политбюро движения Исмаил Хания заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber.

Помимо Россию ХАМАС хотел бы видеть гарантами Египет, Турцию, Катар и ООН. В будущем также рассматривается и США.

Хания подчеркнул, что движение всегда выдвигает в приоритете требование о странах-гарантах. При этом израильские власти всегда выступают против этого.

Ранее сообщалось, что трое сыновей и несколько внуков Хании погибли в результате израильского удара по территории Палестины. Всего в ходе конфликта он потерял не менее 60 членов семьи.

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#хамас
#палестина
#россия
#сектор газа
#безопасность
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Обнародовано письмо президента Швейцарии Путину
Blick: глава Швейцарии Ахмерд написала Путину после его переизбрания
21 апреля 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Президент Швейцарии Виола Ахмерд написала письмо Владимиру Путину вскоре после его переизбрания. Об этом представитель Минобороны страны Лоренц Фришкнехт сообщил в беседе с изданием Blick.

Отмечается, что в своём письме президент выразила соболезнования в связи с произошедшим 22 марта терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». А также выразила поддержку всем пострадавшим от паводков в российских регионах.

Политик подчеркнул, что письмо Ахмерд стало неким призывом к диалогу в тяжёлые времена. В нём она указала, что достижение мира и процветания возможно при уважении норм международного права и принципов, закреплённых в Уставе ООН.

При этом Фришкнехт добавил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост главы государства.

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#владимир путин
#россия
#письма
#соболезнования
#теракт
#паводок
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Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»
Захарова: элиты в США готовы продолжать конфликт до последнего украинца
21 апреля 2024, 13:16

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению противостояния на Украине «до последнего украинца». Слова Захаровой приводятся в Telegram-канале ведомства.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтон делает ставку не на «мифическую победу» Украины, а на то, чтобы ВСУ смогли продержаться хотя бы до выборов президента США, чтобы не испортить имидж нынешнего главы американского государства Джо Байдена. Захарова добавила, что украинских граждан буквально «гонят на убой».

Она также отметила, что действия Запада получат «безусловный и решительный отпор», а попытки сохранить действующую украинскую власть не увенчаются успехом.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#сша
#власть
#вооружение
#законопроект
#ес
#всу
#захарова
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WSJ: масштаб атаки Ирана по Израилю стал шоком для США
21 апреля 2024, 12:24

Фото: iStock/Zeferli

Масштаб ударов Ирана по Израилю шокировал представителей администрации США, которые не могли гарантировать еврейскому государству полную безопасность, пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что масштаб атаки Ирана оказался на верхней границе того, чего ожидали американские чиновники. По данным источника, Вашингтон не мог гарантировать результат отражения атаки при одновременном запуске более ста ракет. При этом в Штатах ожидали, что вместе с Израилем удастся справиться с 50 баллистическими ракетами.

Напомним, вечером 13 апреля Иран запустил БПЛА и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. В Тегеране отметили, что атаковали только военные объекты, откуда был совершен удар по консульству.

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#сша
#иран
#израиль
#удар
#военные
#бпла
#чиновники
#ракеты
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Немецкая оборонная промышленность больше не относится к «отраслям греха»
Bloomberg: оборонно-промышленный комплекс Германии стал более престижным
21 апреля 2024, 12:13

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В Германии выросла привлекательность работы в оборонной промышленности на фоне увеличения объёмов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее к выпускающим вооружение компаниям было довольно скептичное отношение. Они стояли в одной линии с «отраслями греха» – казино и табачными компаниями. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

В настоящее время в оборонно-промышленном комплексе наблюдается увеличение числа работников. Так, компания Hensoldt, выпускающая датчики для украинских систем ПВО, до конца этого года намерена нанять ещё 700 новых сотрудников.

А крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall прогнозирует увеличение производство боеприпасов до 700 тысяч штук к 2025 году. Этот показатель в десять раз превысит объёмы производства до 24 февраля 2022 года.

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#оборона
#промышленность
#вооружение
#германия
#работа
#сотрудники
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву
21 апреля 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву, об этом сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, Гуцул будет принимать участие в съезде молдавских политиков и общественников по поддержке вступлении Молдавии в Евразийский экономический союз.

Гагаузия, которая остаётся часть Молдавии, была создана как автономное территориальное образование 23 декабря 1994 года.

Ранее глава Гагаузии Гуцул заявила, что Молдавия мешает развитию автономии. По её словам, это делается лишь с одной целью — ликвидировать Гагаузскую автономию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#молдова
#россия
#гагаузия
#евгения гуцул
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«Крохи с барского стола»: в Раде раскритиковали решение США о помощи Киеву
Депутат Рады Дубинский: Киев получит от США «крохи с барского стола»
21 апреля 2024, 11:43

Фото: iStock/olegda88

Украина получит «крохи с барского стола» после решения палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что представители Офиса президента страны Владимира Зеленского «радостно побежали» рассказывать о спасении Украины благодаря выделенным США средствам.

Однако Дубинский назвал такие заявления враньём, поскольку Украина, потерявшая много жизней, территорий и инфраструктуры, в итоге сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп США.

Также политик заявил о малой вероятности продолжения помощи со стороны США.

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#украина
#сша
#верховная рада
#помощь
#законопроект
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«Пытаются напугать»: в США отвергли заявления о планах Путина атаковать страны НАТО
Республиканец Мэсси отверг заявления о намерениях Путина атаковать страны НАТО
21 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Владимир Путин в случае победы России на Украине не будет нападать на страны НАТО. Такое заявление сделал член палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки республиканец Томас Мэсси.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена распространяет такие заявления исключительно для запугивания и создания паники.

Также политик указал на неправильный сигнал, который власти США посылают американцам. Вместо того, чтобы выделять сотни миллиардов долларов на помощь другим государствам, Мэсси призвал укреплять собственную границу. На деле получается, что законодатели ставят «Америку на последнее место».

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