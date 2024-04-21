Оппозиция Молдавии объявила о создании политического блока «Победа»

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Представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии. Об этом сообщил на съезде оппозиции в Москве молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор.
Шор отметил, что съезд проходит в Москве, поскольку в настоящее время «Молдова захваченное государство». В число участников съезда вошли глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и депутат парламента Марина Таубер.
Политик подчеркнул, что все присутствующие на съезде готовы взять на себя ответственность и победить «нищету и разруху».
Ранее сообщалось, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Гуцул будет принимать участие в съезде молдавских политиков и общественников по поддержке вступлении Молдавии в ЕС.
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Екатерина Коршунова