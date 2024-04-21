Оппозиция Молдавии объявила о создании политического блока «Победа»

Представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии. Об этом сообщил на съезде оппозиции в Москве молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор.