Пенсионерам и бюджетникам Гагаузии откроют карты «Мир»

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что картами российской платежной системы «Мир» в Гагаузии смогут воспользоваться порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гуцул, в автономии проживают около 20 тысяч пенсионеров, при этом «а бюджетная сфера состоит из 5 тысяч человек». Карты «Мир» жителям Гагаузии откроет Промсвязьбанк.
В процессе подписания соглашения о сотрудничестве с автономией, председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что банк обеспечит жителям региона возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в РФ платежных систем.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве.
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В процессе подписания соглашения о сотрудничестве с автономией, председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что банк обеспечит жителям региона возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в РФ платежных систем.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве.
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Екатерина Коршунова