Матвиенко: Россия не знает, в чем заключается мирный план Трампа по Украине

Фото: сайт Кремля
Россия ознакомлена с деталями мирного плана Дональда Трампа по Украине и не готова его оценить, однако хотела бы его услышать. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам работы весенней сессии СФ 2024 года.
«Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа», — пояснила Матвиенко.
По ее словам, о деталях плана Трампа о мирном урегулировании конфликта на Украине российской стороне не известно. Однако представители РФ готовы его изучить и оценить.
Ранее Трамп заявлял о готовности начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине в случае победы на выборах.
Читайте также:
Трамп: Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине до начала СВО
Зеленский заявил, что не знает, как говорить с Трампом при его победе на выборах
В США раскритиковали «план Трампа» по Украине
Элина Позднякова