Матвиенко: Россия не знает, в чем заключается мирный план Трампа по Украине

Ночью беспилотный аппарат атаковал дом в Киевской области. В результате этого супруги получили ранения и были госпитализированы, сообщили в РБК.

«Сегодня, похоже, у меня второй день рождения. Это уже пятая попытка нападения на меня, и эта была самой нестандартной и наиболее успешной. Против неё было трудно защититься», — написал он.

С 2007-го по 2016-й Пономарев* был депутатом Госдумы, но его лишили мандата за прогулы. В 2014-м он единственный не поддержал присоединение Крыма к России и уехал из страны. В 2019-м получил украинское гражданство.

С начала спецоперации он призывает к ужесточению антироссийских санкций и нанесению ударов по России. В России на него заведено уголовное дело о распространении фейков об армии, а также о деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ.





Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву*.В своих социальных сетях бывший депутат подтвердил, что его дом подвергся атаке.