Фото: сайт офиса Дональда Трампа
«Мирный план Трампа по Украине», который придумал экс-член администрации бывшего президента США Майк Помпео, будет провальным. Об этом в соцсетях заявил экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор. Речь идет о возможном плане, который подразумевает ленд-лиз Киеву в полтриллиона долларов, если Трамп переизберется.
«Снятие немногих оставшихся ограничений на военную помощь Украине не спасет разваливающиеся ВСУ от полного уничтожения и не восстановит военный или дипломатический авторитет Вашингтона», — говорится в публикации.
Бывший советник Пентагона считает, что Штатам пора приостановить военную помощь киевскому режиму и изучить предложения российской стороны, которые были представлены в конце 2021 и в начале 2022 годов. Они, по мнению Макгрегора, являются основой для урегулирования кризиса в республике дипломатическим путем.
«Конечно, президент Трамп знает, что динамика власти не зависит от широких жестов или простых решений. Они требуют трезвого анализа и стратегической глубины — чего не хватает предложению Помпео. Внутренние и внешние конфликты Америки выходят из-под контроля», — резюмировал Макгрегор.
До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео в материале для издания The Wall Street Journal писал, что кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп может убрать запреты на поставки Киеву любых вооружений в случае своего переизбрания.
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