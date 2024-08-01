Зеленский заявил, что не знает, как говорить с Трампом при его победе на выборах

Зеленский заявил, что не знает, как выстраивать диалог с Дональдом Трампом, если тот победит на выборах президента США. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Monde. Глава киевского режима не понимает, о чем будет говорить с Трампом несмотря на то, что их команды связывались друг с другом.
«Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — сказал Зеленский.Ранее Дональд Трамп заявил Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать и напомнил, что Россия победила Гитлера и Наполеона. Об этом бывший глава Белого дома сказал журналистам телеканала Fox News.
«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну», — сказал Трамп.Читайте также:
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