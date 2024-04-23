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План Запада заключается в полном уничтожении русской цивилизации с тем, чтобы устранить опасного конкурента на мировой арене. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье для РИА Новости политик написал, что стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, простираются далеко за пределы её территории. В их основе лежит не желание военного превосходства или намерение перекроить политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнёрства. В этом суть нового международного миропорядка, который приходит на смену привычному странам Запада однополярному миру, считает Медведчук.
Западные политики и пропагандисты, которые не могут быть довольны крушением своей гегемонии, обвиняют Россию в «захватнической политике», утверждают, что она не может жить без захвата соседей, а потому должна быть расчленена на мелкие государства и вытеснена из «цивилизации». Однако дело обстоит ровно наоборот, убеждён Медведчук.
Именно Запад стремится уничтожить русскую цивилизацию и культуру, чтобы убрать с геополитической сцены опасного конкурента. Против России объявлен очередной «крестовый поход», чтобы принести её народам «культуру и свободу». Однако этих «новых крестоносцев» ждёт та же судьба, что и их многочисленных предшественников, считает политик. Россия всегда побеждала, так как целью её войн была справедливость, заключил Медведчук.
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Западные политики и пропагандисты, которые не могут быть довольны крушением своей гегемонии, обвиняют Россию в «захватнической политике», утверждают, что она не может жить без захвата соседей, а потому должна быть расчленена на мелкие государства и вытеснена из «цивилизации». Однако дело обстоит ровно наоборот, убеждён Медведчук.
Именно Запад стремится уничтожить русскую цивилизацию и культуру, чтобы убрать с геополитической сцены опасного конкурента. Против России объявлен очередной «крестовый поход», чтобы принести её народам «культуру и свободу». Однако этих «новых крестоносцев» ждёт та же судьба, что и их многочисленных предшественников, считает политик. Россия всегда побеждала, так как целью её войн была справедливость, заключил Медведчук.
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Александр Бойцов