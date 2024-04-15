Фото: istockphoto/JARAMA
Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский останется в истории как последний президент Украины. Он сам и пятеро его предшественников сделали всё возможное для того, чтобы у украинского народа возникло и окрепло желание вернуться в состав России.
Такое мнение высказал председатель движение «Другая Украина» Виктор Медведчук. В интервью изданию KP.RU оппозиционер отметил, что Зеленскому удалось победить на президентских выборах в образе «парня из народа», поскольку доверие людей к профессиональным политикам к тому времени было полностью утрачено. В то же время, отмечают социальные психологи, граждане страны перестали серьёзно относиться к украинской государственности именно в тот момент, когда выбрали президентом клоуна.
Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, продолжил Медведчук. Среди них, кстати, было обеспечение переговоров о мире на Донбассе. В результате конфликт выплеснулся за пределы региона, теперь в него вовлечена вся страна. Противостояние с РФ закончилось крахом. Медведчук отметил, что, согласно традиции, возрождать Украину будет Россия. Это происходит в Крыму, на Донбассе, в Новороссии, и количество новых российских регионов будет только расти, заключил политик.
Читайте также:
Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
Shūkan Gendai: Украина рискует исчезнуть в случае продолжения борьбы с Россией
Александр Бойцов