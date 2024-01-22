Фото: iStock/Silent_GOS
Украинский народ может спасти только сделанный в пользу России выбор, с таким заявлением выступил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье для «Смотрим».
По словам политика, украинцы абсолютно раздавлены действиями режима Зеленского, и уже не видят перспектив для позитивного будущего на Украине.
Он также напомнил, что властям Украины нет никакого дела до граждан страны. Они вылавливают их в общественных местах, чтобы отправить на линию боевого соприкосновения, а также притесняют за использования их родного языка и «неправильные» взгляды.
Читайте также:
Фицо: Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией
«Ошибка»: В Германии пожалели о том, что впустили в страну украинских беженцев
«Бред сумасшедшего»: В Польше пришли в шок от слов Подоляка о переговорах с Россией
«А выход простой: Украина должна перестать быть тараном для России, а украинцы — пушечным мясом для Запада. Выбор России для украинцев — это исторический выбор, который их всегда спасал. Сегодня для украинцев трудные времена, так или иначе исторический опыт придется вспомнить, поскольку альтернативы просто нет», — отметил Медведчук.
Читайте также:
Фицо: Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией
«Ошибка»: В Германии пожалели о том, что впустили в страну украинских беженцев
«Бред сумасшедшего»: В Польше пришли в шок от слов Подоляка о переговорах с Россией
Евгения Парфентьева