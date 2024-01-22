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Условия для переговоров Москвы и Киева, которые выдвинул советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, похожи на бред сумасшедшего, с таким заявлением выступил журналист Адам Смех в своей статье для Myśl Polska.
Напомним, ранее Подоляк заявил, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.
Он также призвал граждан Украины прекратить придерживаться пассивной позиции молчания. По его словам, нынешнее украинское руководство совсем скоро приведёт страну к окончательному краху.
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«Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств. Это путь к уничтожению Украины ради безумия лидеров режима», — прокомментировал заявление Подоляка Смех.
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Евгения Парфентьева