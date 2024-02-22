Медведев обратил внимание на жуткую улыбку вдовы Навального*

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Юлия Навальная ждала смерти супруга, чтобы развернуть свою политическую карьеру, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его цитирует «РИА Новости».
«Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального*. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это всё печально, мне кажется, совсем печально», — прокомментировал Медведев выступление Навальной на мюнхенской конференции.
Напомним, оппозиционный политик Алексей Навальный* скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки, после чего он упал в обморок. Прибывшим на помощь медикам не удалось спасти жизнь заключённого.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева