Медведев обвинил западных лидеров в соучастии в теракте в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле». Об этом политик написал в соцальной сети X.
«Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши.», — заявил Медведев.Он назвал президента США Джо Байдена, главу Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера ФРГ Олафа Шольца соучастниками преуступелния.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 145 человека, количество пострадавших выросло до 550.
Ранее Медведев призвал ликвидировать власти Украины как Бандеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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