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На Украине не исключён военный переворот, целью которого будет свержение отменившего выборы президента Владимира Зеленского. Такое предположение высказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что устранение Зеленского в результате военного путча вполне возможно, а претендентов на его место предостаточно. Однако за каждым из кандидатов стоит разведка какой-либо из стран НАТО, уверен Гагин. Изначально основным претендентом на пост главы государства считался бывший главком ВСУ Валерий Залужный, напомнил советник. Прежде всего потому, что он имел и до сих пор имеет некий авторитет как среди военных, так и среди гражданских, отметил собеседник агентства.
Что касается самого Зеленского, то Гагин выразил большие сомнения в его легитимности как президента, так как он возглавил Украину под прикрытием штыков военной хунты, которая захватила власть в стране ещё в 2014 году. По мнению советника главы ДНР, Зеленский — второй после Порошенко нелегитимный президент Украины.
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Александр Бойцов