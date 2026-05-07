07 мая 2026, 09:44

Медведев: Германия хочет взять масштабный реванш после поражения в ВОВ

Фото: iStock/Ruma Aktar

Германия взяла курс на проведение масштабного реванша после поражения в Великой Отечественной войне, на это указывают заявления официальных лиц ФРГ. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье, написанной для RT.





По его словам, в Германии на сегодняшний день происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения. Звучат тезисы о неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году.





«Сегодня высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию «основной угрозой безопасности и миру». В Берлине официально артикулирована задача нанесения России «стратегического поражения». Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, призывают «показать русским, каково это — проиграть войну», — сказал Медведев.

«Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — подчеркнул зампред Совбеза России.