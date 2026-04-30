Медведев заявил, что ни одна армия мира не справится с «роем дронов»

30 апреля 2026, 22:21

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время ни одна армия мира не располагает возможностями для эффективной борьбы с роем беспилотников. Соответствующее видео он опубликовал на платформе «Макс» после посещения учебного центра Ленинградского военного округа.





По словам Медведева, проблема роя дронов остается крайне острой. Он пояснил, что это многокомпонентная задача, для решения которой требуются технологии искусственного интеллекта и современные вычислительные мощности.





«Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — сказал зампред Совбеза.



