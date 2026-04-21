Медведев заявил, что США не станут «впрягаться» за ЕС при конфликте с Россией

21 апреля 2026, 16:44

Зампред СБ Медведев: США не впрягутся за ЕС при конфликте с Россией

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение, что Соединенные Штаты «впрягутся» за Европу в случае гипотетического военного конфликта с Россией.





В своем Telegram-канале он задался вопросом, сработает ли пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне. По его словам, дело не только в критическом отношении президента Дональда Трампа к европейцам и даже не в отвлечении сил США на конфликт с Ираном. Главная причина, считает зампред Совбеза, в том, что Европа просто не нужна Вашингтону.



