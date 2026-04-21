Медведев заявил, что США не станут «впрягаться» за ЕС при конфликте с Россией
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение, что Соединенные Штаты «впрягутся» за Европу в случае гипотетического военного конфликта с Россией.
В своем Telegram-канале он задался вопросом, сработает ли пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне. По его словам, дело не только в критическом отношении президента Дональда Трампа к европейцам и даже не в отвлечении сил США на конфликт с Ираном. Главная причина, считает зампред Совбеза, в том, что Европа просто не нужна Вашингтону.
«Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет», — говорится в посте Медведева.Сам вопрос о возможном столкновении Европы и России Медведев назвал непраздным на фоне риторики европейских лидеров, которые, по его выражению, «разгоняют тему войны» с РФ. Он отметил, что Франция и Польша, которых политик назвал «передовиками милитаристской русофобии», приступили к подготовке совместных ядерных учений. Кроме того, производство беспилотников для Киева на территории ряда европейских стран, добавил он, лишь усилило напряженность в «предгрозовой атмосфере» на континенте.