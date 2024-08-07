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Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о предполагаемом покушении на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, якобы подготовленном Киевом. Эти публикации стали результатом некорректной интерпретации интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, заявило ведомство во вторник.
В официальном заявлении на Telegram-канале МИД РФ подчеркивается, что Рябков не подтверждал информацию о готовящемся покушении. Он лишь признал наличие «определенной увязки» с подобными событиями, но это не означает подготовки реального нападения.
Ранее заместитель председателя международного Комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что в Киеве не скрывают своей готовности к агрессии против России, включая высших должностных лиц страны. Он также отметил, что украинские спецслужбы не обладают полной самостоятельностью.
Издание The New York Times сообщало, что Белоусов проинформировал главу Пентагона о предполагаемой украинской секретной операции против России, которую, по мнению Москвы, поддерживают Соединенные Штаты.
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Ранее заместитель председателя международного Комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что в Киеве не скрывают своей готовности к агрессии против России, включая высших должностных лиц страны. Он также отметил, что украинские спецслужбы не обладают полной самостоятельностью.
Издание The New York Times сообщало, что Белоусов проинформировал главу Пентагона о предполагаемой украинской секретной операции против России, которую, по мнению Москвы, поддерживают Соединенные Штаты.
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Елена Перлова