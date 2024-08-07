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МИД РФ опроверг информацию о якобы готовившемся покушении на Путина и Белоусова

МИД РФ: СМИ исказили информацию о якобы готовившемся покушении на Путина и Белоусова
07 августа 2024, 00:44
Фото: istock/Aleksey Konovalov

Фото: istock/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о предполагаемом покушении на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, якобы подготовленном Киевом. Эти публикации стали результатом некорректной интерпретации интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, заявило ведомство во вторник.
В официальном заявлении на Telegram-канале МИД РФ подчеркивается, что Рябков не подтверждал информацию о готовящемся покушении. Он лишь признал наличие «определенной увязки» с подобными событиями, но это не означает подготовки реального нападения.

Ранее заместитель председателя международного Комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что в Киеве не скрывают своей готовности к агрессии против России, включая высших должностных лиц страны. Он также отметил, что украинские спецслужбы не обладают полной самостоятельностью.



Издание The New York Times сообщало, что Белоусов проинформировал главу Пентагона о предполагаемой украинской секретной операции против России, которую, по мнению Москвы, поддерживают Соединенные Штаты.

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#мид рф
#покушение
#сми
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной
07 августа 2024, 00:21

Еще одна страна Африки приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, сообщает ТАСС. Нигер стал последним государством, присоединившимся к бойкоту Киева. Власти Нигера объявили о немедленном прекращении дипломатического общения с Украиной, следуя примеру Мали.
Официальный представитель правительства Нигера, Амаду Абдрамана, сообщил, что решение было принято на фоне обвинений в «украинской агрессии». Нигер планирует обратиться в Совет ООН с заявлением о поддержке действий, направленных против Украины.

Этот шаг стал ответом на недавние обвинения в адрес Киева, выдвинутые Мали. Ранее Украина передала террористическим арабским повстанцам-туарегам данные, которые, по утверждениям, способствовали уничтожению бойцов ЧВК «Вагнер» на севере Мали. В результате, Мали обвинило Украину в поддержке терроризма на Африканском континенте и отказалось от всех дипломатических контактов с Киевом.

Теперь, после переворота прошлого года, Нацсовет по охране родины, пришедший к власти в Нигере, также обвиняет Украину в поддержке террористических группировок, что и стало причиной решения о разрыве отношений.

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#украина
#вагнер
#чвк
#нигер
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Италия экстренно подняла истребители из-за угрозы в Балтии
Италия подняла в воздух истребители из-за неопознанных самолетов в Балтии
06 августа 2024, 23:56

Фото: istock/phaisarn2517

Итальянские истребители провели экстренный перехват неопознанных самолетов, вторгшихся в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщает РБК.
Итальянские истребители, базирующиеся в Литве, были подняты для перехвата неопознанных самолетов, которые вторглись в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщил Минобороны Италии, не уточнив, о каких именно самолетах идет речь.

По данным министерства, два истребителя Eurofighter Typhoon, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию в Эстонии, Латвии и Литве, провели перехват неопознанных воздушных объектов. Приказ о взлете был отдан Центром управления воздушными операциями НАТО в немецком Удеме, а Италия, принявшая на себя командование миссией Североатлантического альянса в Балтии в начале августа, выполнила его.

В Минобороны Италии отметили, что детали относительно характера неопознанных самолетов в данный момент не раскрываются.

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#нато
#истребители
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Стало известно, что может сделать Харрис при победе на выборах
Камала Харрис может начать войну при победе на выборах
06 августа 2024, 23:04

Фото: РИА/Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США Камала Харрис может начать войну в случае своей победы на выборах, чтобы всем показать, что она состоятельна. Об этом заявила экс-член палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.
«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — сказала она, добавив, что этот способ подходит лучше всего, чтобы реализовать такой замысел — развязать войну и использовать американских военнослужащих.

Камала Харрис стала кандидатом на пост президента США вместо действующего заокеанского лидера Джо Байдена. Выборы состоятся 5 ноября.

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#сша
#выборы
#камала харрис
#война
#армия
#новости
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В Орехово-Зуевском округе появится логистический хаб за 37 млрд рублей
06 августа 2024, 21:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Орехово-Зуевском городском округе до конца 2027 года построят крупный логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на подмосковное Министерство имущественных отношений.
«Терминал проектируют индустриальном парке «Морозов Орехово-Зуево». Он обладает высоким логистическим потенциалом, объединяющим грузопотоки региональных предприятий, международные и транзитные перевозки. Предусмотрен выход на международный транспортный коридор «Север-Юг», – говорится в сообщении.
Как отметили в Минсельхозпроде, автомобильное и железнодорожное сообщение позволит резидентам индустриального парка развивать мультимодальные контейнерные перевозки с иностранными партнёрами. В состав объекта войдут контейнерный терминал c грузооборотом не менее 100 тыс. TEU в год; аппарель для выгрузки автомобилей; складской комплекс площадью не менее 40 тыс. кв. м.; стоянки для грузовиков и для новых легковых автомобилей.

Инвестиции в проект составляют 37 млрд рублей. В хабе планируется создать более 7 тыс. рабочих мест.

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#логистика
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Стало известно, кто может забрать территории Украины
Полковник Бо: Венгрия и Польша могут захотеть забрать часть территории Украины
06 августа 2024, 21:03

Фото: istockphoto/sandsun

В Польше, Румынии и Венгрии могут захотеть вернуть часть украинских территорий, которые раньше входили в состав этих государств. Такое развитие событий предположил экс-советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.
«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала. Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — сказал офицер, добавив, что такой сценарий уже упоминался.

Российская внешняя разведка не единожды предупреждала о намерениях западных соседей украинской республики. Как подчеркивал глава ведомства Сергей Нарышкин, Польша рассчитывает на поддержку Соединенного Королевства и США в этом вопросе. В частности, польская сторона работает над сценариями расчленения Украины.

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#мир
#украина
#польша
#венгрия
#новости
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Политолог Марков объяснил желание Зеленского к переговорам с РФ
06 августа 2024, 20:28

Политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Россией по указке Запада, в частности США.
«Зеленского интересуют выживание, статус, деньги. Он не имеет права говорить от имени Украины. Зеленский сейчас говорит о мире, так как ему сказали руководители — американцы, — что есть план выйти к выборам в США на какое-то мирное соглашение и что это мирное соглашение предполагает отказ от требований к России уйти на границы 1991 года», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявлял, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.

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#сша
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#политолог
#зеленский
#украина
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Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю
Reuters: Путин попросил Иран сдержанно ответить Израилю на убийство главы ХАМАС
06 августа 2024, 18:55

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана сдержанно отреагировать на убийство Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские источники. Глава государства призвал воздержаться от ударов по мирным жителям, указано в статье.
По информации агентства, Владимир Путин обратился с просьбой к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи сдержанно отвечать Израилю на удар по резиденции главы ХАМАС в Тегеране. Вместе с этим российский лидер призвал Иран не атаковать мирных израильских жителей.

Сообщается, что эти сообщения президент России передал иранским чиновникам через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, который прибыл в Тегеран с официальным визитом.

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#шойгу
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В Госдуме допустили ответ со стороны РФ на попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Депутат ГД Колесник допустил ответ РФ на попытку прорыва ВСУ под Курском
06 августа 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия может ответить на попытку со стороны ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия киевского режима являются военным преступлением.
«Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. (...) Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — сказал Колесник.

Он добавил, что попытку прорыва пресекли российские пограничники, а вот ВСУ, атакуя мирных, хотят компенсировать свои провалы на фронте.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об обстреле Суджи. В результате атаки со стороны украинских боевиков погибла мирная жительница. Кроме того, пострадала инфраструктура и автомобили.

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Известен кандидат в вице-президенты США
Следующим вице-президентом США может стать губернатор Миннесоты Тим Уолц
06 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Следующим вице-президентом США может стать губернатор штата Миннесота Тим Уолц. Как сообщает CNN, ссылаясь на источники, чиновника выбрала в напарники кандидат в президенты США Камала Харрис.
«Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор — это губернатор Миннесоты Тим Уолц», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Двумя основными кандидатами в хозяева Белого дома являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.

Трамп периодически оскорбляет свою оппонентку, указывая, что у Харрис якобы проблемы с интеллектом. Та же заявляла, что не боится дебатов с Трампом.

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#сша
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