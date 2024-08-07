Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента

Фото: сайт Кремля
Мексика официально пригласила Владимира Путина на церемонию инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум. Решение о присутствии российского лидера пока не принято.
Мексика официально пригласила президента России Владимира Путина на церемонию инаугурации нового президента страны Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября 2024 года. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве Мексики в России.
Российское посольство в Мексике подтвердило получение приглашения. Решение о том, будет ли Владимир Путин присутствовать на мероприятии лично или отправит представителя, пока не принято.
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«Приглашение было направлено президенту Путину для участия в инаугурации президента Шейнбаум. Президент России примет решение о своем личном присутствии или назначит высокопоставленного представителя, который будет представлять Россию на церемонии», — сообщили в диппредставительстве Мексики.
Российское посольство в Мексике подтвердило получение приглашения. Решение о том, будет ли Владимир Путин присутствовать на мероприятии лично или отправит представителя, пока не принято.
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Елена Перлова