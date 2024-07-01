Мэр Керчи ушёл в отставку по собственному желанию после встречи с Аксёновым

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Мэр Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Ранее руководитель региона неоднократно критиковал керченского градоначальника за неисполнение поручений, некачественную организацию санитарной очистки и уборки города, а также за отсутствие контакта с жителями. Недовольны были работой главы администрации Керчи и горожане. Аксенов рекомендовал депутатам Керченского горсовета инициировать вопрос о привлечении Брусакова к дисциплинарной ответственности и объявить выговор.
После встречи с главой Крыма мэр принял решение об увольнении по собственному желанию. Исполнять его обязанности будет заместитель главы городской администрации Олег Каторгин. Аксёнов подчеркнул, что находится с ним на прямой связи.
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Александр Бойцов