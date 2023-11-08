Мэр Киева Кличко заявил, что власти не справились с финансированием ВСУ

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Мэр Киева Виталий Кличко, на фоне принятия законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны, заявил, что власти не справились с финансированием украинской армии, в своем Telegram-канале.
«Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%», - прокомментировал ситуацию Кличко.
По словам главы Киева, все украинские города итак направляют дополнительные средства на нужды Вооруженных сил Украины из бюджета общин. Он также добавил, что подобный законопроект особенно сильно ударит по небольшим городам, в которых военный НДФЛ составляет ощутимую часть общего бюджета.
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