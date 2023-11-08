«Пощечина Залужному»: Украинский генерал прокомментировал увольнение Виктора Хоренко

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Указ украинского лидера Владимира Зеленского об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций ВСУ стал пощечиной для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«С моей точки зрения, то, что мы сейчас увидели, это неуважение, в первую очередь, к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. Это пощечина со стороны президента вооруженным силам и их главнокомандующему», - прокомментировал ситуацию Кривонос.
Генерал напомнил, что Хоренко подчинялся Залужному. Поэтому, главнокомандующий, как минимум, должен был быть поставлен в известность об увольнении его подчиненного.
Интернет переполнен слухами и о скором увольнении самого главнокомандующего. Причиной тому стало скандальное интервью, которое на прошлой неделе опубликовал британский журнал The Economist. В статье приводятся слова Залужного о его неверии в благополучный исход специальной военной операции для Вооруженных сил Украины.
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