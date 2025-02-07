Меркель сделала откровенное заявление о российском газе

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение продолжать покупку российского газа после 2014 года. Об этом она сообщила на мероприятии газеты Die Zeit.
По ее словам, приобретать газ из РФ после 2014 года было правильным решением. Меркель подчеркнула, что в тот период времени сделала все возможное.
Бывший канцлер напомнила, что подробно написала о российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в своей книге. Она также призвала европейские государства держаться вместе на фоне происходящего в мире. Соединенные Штаты отныне не будут чувствовать себя в безопасности, заключила Меркель.
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