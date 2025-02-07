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Меркель сделала откровенное заявление о российском газе

Меркель назвала правильным решение покупать российский газ после 2014 года
Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение продолжать покупку российского газа после 2014 года. Об этом она сообщила на мероприятии газеты Die Zeit.


По ее словам, приобретать газ из РФ после 2014 года было правильным решением. Меркель подчеркнула, что в тот период времени сделала все возможное.

Бывший канцлер напомнила, что подробно написала о российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в своей книге. Она также призвала европейские государства держаться вместе на фоне происходящего в мире. Соединенные Штаты отныне не будут чувствовать себя в безопасности, заключила Меркель.

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#северный поток
В Швейцарии продолжают массово читать RT вопреки запретам от Евросоюза
07 февраля 2025, 18:09

Фото: iStock/Sean Pavone

В Швейцарии продолжают массово читать RT вопреки запретам от Евросоюза. Об этом сообщает сам телеканал со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
В статье указывается, что с начала 2024 года RT удалось увеличить число репортажей о Швейцарии в десять раз, а с июня 2023 года по май 2024 сайт посетили 13 млн раз несмотря на действующие запреты.
«Уникальность RT заключается в его стремлении проникнуть в информационную сферу западных демократий с помощью дезинформации, теорий заговора и более широкого спектра новостей из мира спорта, политики и культуры», — приводят слова преподавателя по цифровой журналистике в Шеффилдском университете Англии Илью Яблокова.
Ранее росол Индии в России Винай Кумар заявил, что вещание RT в стране и его доступность демонстрирует, что Нью-Дели придерживается принципов свободы прессы. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в представлении разных точек зрения.

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МИД Азербайджана призвал закрыть «Русский дом» в Баку
07 февраля 2025, 18:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

МИД Азербайджана направил МИД России ноту с предложением закрыть «Русский дом» в Баку. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с RT. По его словам, азербайджанское ведомство призвало прекратить деятельность Российского информационно-культурного центра.
Примаков пояснил, что формальной причиной для этого стало отсутствие регистрации у «Русского дома» в качестве юрлица согласно законам Азербайджана. При этом, подчеркнул он, Россия множество раз направляла обращения к азербайджанским Минюсту и МИД, чтобы зарегистрировать свой центр.
«Достаточно сложно регистрировать федеральный орган исполнительной власти, его представительство в какой-то стране как местную организацию», — отметил глава Россотрудничества.
Ранее глава МИД страны Айхан Гаджизаде заявлял, что в Баку уже принято решение о закрытии организации, и теперь страна ожидает зеркальных мер от российской стороны.

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МИД Азербайджана направил РФ ноту о прекращении деятельности «Русского дома»
07 февраля 2025, 07:18

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Баку 3 февраля направил Москве ноту о закрытии «Русского дома» в Азербайджане, ожидаются ответные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
«Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля», — заявил Гаджизаде.

По его словам, уже принято решение о закрытии организации, и теперь страна ожидает зеркальных мер от российской стороны.

Гаджизаде пояснил, что работа подобных организаций в Азербайджане регулируется местным законодательством, а «Русский дом» его нарушил, так как не зарегистрирован в качестве юрлица.

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#дома
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Бывший президент Бразилии заявил о желании вывести страну из БРИКС
Экс-президент Бразилии Болсонару: я выведу страну из БРИКС и ВОЗ, если меня изберут
07 февраля 2025, 05:34

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении вывести страну из БРИКС, если он снова сможет занять президентский пост. Он сообщил об этом в интервью газете Folha de São Paulo.
БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в которое вошли Россия, Китай, Индия и Бразилия. Позже к нему присоединились Южноафриканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)», — сказал Болсонару.
Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей объявили о выходе своих стран из нескольких международных организаций.

Болсонару планирует заключить «прочное военное соглашение» с США для борьбы с терроризмом на тройной границе Бразилии, Парагвая и Аргентины, а также разрешить размещение американской военной базы в этом регионе.

Однако Болсонару не сможет участвовать в президентских выборах 2026 года из-за дисквалификации, наложенной избирательной комиссией. В то же время, по различным опросам, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом выборов.

Ранее в конце декабря «Радио 1» подвело политические итоги 2024 года: про избрание Трампа, базы в Сирии, БРИКС и Орешник читайте в нашем материале.

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Польский порт вынудили убрать из своей акватории российский танкер
Порт Гдыни в Польше принудили убрать стоящий с 2017 года танкер РФ «Хатанга»
07 февраля 2025, 04:13

Фото: iStock/Dikuch

Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что порт в городе Гдыня обязан убрать из своей акватории российский танкер «Хатанга», стоящий там с 2017 года. Эту информацию передает РИА Новости.
«Согласно решению директора Морского управления в Гдыне, администрация Гдыньского порта обязана убрать российское судно «Хатанга», которое стоит в порту с 2017 года», — отмечается на странице ведомства в соцсети X.
Решение принято директором Морского управления Гдыни, так как судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации». На выполнение решения порту дано три месяца.

Руководство гавани также потребует от российского судовладельца возмещения расходов за весь период пребывания танкера. Портом приписки «Хатанги» является Мурманск.

Ранее сообщалось, что 4 февраля были названы государства, претендующие на раздел Украины. Польша попала в их число.

Также вечером 6 февраля евродепутат заявил о расколе Европарламента из-за помощи Киеву.

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