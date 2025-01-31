Пушков предрек Германии скорую самоликвидацию

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Продолжая политику открытых дверей и высказываясь в защиту мигрантов, немецкое общество держит курс на самоуничтожение Германии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Самоликвидация Германии (термин немецкого автора Тило Сарацина) продолжается», — пояснил он.
Сенатор отметил, что сторонников «Зеленых», которые к этому призывают, поддерживают 12–13% граждан. Германия уже потеряла чувство самосохранения на фоне обострения проблемы с нелегальными мигрантами, заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что депутаты фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов хотят предложить ввести в Германии режим ЧС из-за наплыва нелегалов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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