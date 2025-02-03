На Западе заявили о нежелании Германии разрывать связи с Россией

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Несмотря на введение экономических санкций против РФ, Германия не хочет разрывать связи с ней. Об этом сообщает Spectator.
Согласно информации издания, несмотря на ограничения, в Евросоюз поступают большие объемы российского сжиженного природного газа. При этом немецкая энергетическая отрасль играет в этом немалую роль, утверждается в материале.
Отмечается, что это не единственный показатель того, что Берлин не так охотно разрывает связи с Москвой.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным важны для избежания конфликтов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что это не единственный показатель того, что Берлин не так охотно разрывает связи с Москвой.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что контакты с президентом России Владимиром Путиным важны для избежания конфликтов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова