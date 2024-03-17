«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады

Фото: iStock/brunocoelhopt
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил интервью телеканал TCH, что страна предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр в Париже, передает Lenta.ru.
«Мы об этом попросим», — ответил Макрон на вопрос, предложит ли Франция России прекращения российского огня на время Олимпиады.
Напомним, что Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Читайте также:
США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой
«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне»: Макрон о готовности к переговорам
Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
Александр Климов