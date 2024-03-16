«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне»: Макрон о готовности к переговорам

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу деэскалации конфликта на Украине, передает Lenta.ru.
«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции – это быть "нервом войны"», – подчеркнул политик.
С одной стороны, Киеву должно быть передано все требуемое для укрепления обороноспособности республики, с другой – необходимо способствовать деэскалации и достижению прочного, устойчивого и справедливого мира, сказал Макрон.
Ранее Макрон выразил уверенность, что достижению мира способствует признание Крыма частью Украины.
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Александр Климов