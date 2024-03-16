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Западные партнеры должны призывать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась, заявил журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS).
По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.
Журналист указал на ряд проблем в Киеве, которые делают победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможной. Он отметил, что у Украины нет оружия, ее армия терпит поражение на поле боя, а Соединенные Штаты задерживают помощь. Он также обратил внимание на политические разногласия внутри Украины.
Ранее сообщалось, что страны НАТО направляют Киеву старое вооружение, не приносящее ВСУ пользу.
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«Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже», – призвал он.
Ранее сообщалось, что страны НАТО направляют Киеву старое вооружение, не приносящее ВСУ пользу.
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Александр Климов