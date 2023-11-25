МИД Армении сообщило об установлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией

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Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского министерства иностранных дел.
Отмечается, что 24 ноября стороны подписали протокол об установлении дипломатических отношений.
Подписание протокола прошло в Абу-Даби. Свои подписи поставили послы Армении и Саудовской Аравии в ОАЭ Карен Григорян и Султан ибн Абдалла Аль-Ангар.
Напомним, что впервые в истории в 2021 году президент Армении, которым на тот момент был Армен Саркисян, совершил визит в Саудовскую Аравию. У стран не было выстроено дипломатических отношений, поскольку правительство Саудовской Аравии заняло сторону Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. С момента обретения Арменией независимости ни один представитель страны не посещал арабское государство.
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Подписание протокола прошло в Абу-Даби. Свои подписи поставили послы Армении и Саудовской Аравии в ОАЭ Карен Григорян и Султан ибн Абдалла Аль-Ангар.
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Анастасия Чинкова