МИД Белоруссии прокомментировал стрельбу в «Крокусе»

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В МИД Белоруссии назвали произошедшее в концертном зале "Крокус Сити Холл" террористическим актом и подчеркнули, что ему нет оправданий.
Во внешнедипломатическом ведомстве страны также выразили соболезнования близким погибших и сообщили, что с глубокой болью следят за событиями.
Соболезнования погибшим в результате теракта также выразил президент республики Александр Лукашенко.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. По некоторым данным, в охваченном огнем здании, может находиться до ста человек.
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Соболезнования погибшим в результате теракта также выразил президент республики Александр Лукашенко.
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Анастасия Хохлова