Кадыров прокомментировал ЧП в «Крокусе»

Фото: Сайт Кремля
Глава Чеченской республики прокомментировал инцидент в подмосковном «Крокус сити холл».
«Подобные акты насилия могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и не вооруженными», — цитирует Кадырова РИА Новости.Вечером 22 марта ФСБ России официально заявила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, недалеко от северо-западной границы Москвы, перед концертом музыкальной группы. Ведомство подтвердило наличие погибших и пострадавших. По информации от ФСБ, специальные силовые подразделения уже принимают все необходимые меры.
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Артем Кузьмин