Вашингтон разрабатывает план на случай тотальной войны на Ближнем Востоке

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Соединённые Штаты разрабатывают меры реагирования на случай разрастания палестино-израильского конфликта и его распространения на весь ближневосточный регион. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники в администрации президента Джо Байдена,
Ранее Пентагон развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot на Ближнем Востоке. Кроме этого, США разместили у берегов Израиля сразу два авианосца с поддерживающими ударными группами. Белый дом решил усилить свою группировку в регионе на фоне войны ХАМАС и Израиля.
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