МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из запрещенных организаций

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МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной». По его словам, позиция была передана при согласовании с иными учреждениями.
Уточняется, что в настоящее время работа над данным вопросом продолжается.
Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в РФ в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы* пришли к власти. После чего встал вопрос о признании нового правительства.
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* Запрещенная в России террористическая организация
Уточняется, что в настоящее время работа над данным вопросом продолжается.
Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в РФ в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы* пришли к власти. После чего встал вопрос о признании нового правительства.
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* Запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова