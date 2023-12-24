МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС

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Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла в среду в Марракеше.
В ведомстве подчеркнули, что поверенному РФ напомнили о «необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности».
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Екатерина Коршунова