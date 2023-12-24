США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что США препятствуют установлению режима прекращения огня в Газе, «связав руки» международному сообществу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Канаани, Израиль продолжит военные действия против палестинцев в Газе, ведь даже ООН не могут ничего с этим поделать. Он отметил, что Иран с первых дней конфликта в секторе Газа находится в тесном контакте с властями Катара по аспекту установления режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Более 54 тысяч человек пострадали.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Более 54 тысяч человек пострадали.
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Екатерина Коршунова