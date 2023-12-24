В Минобороны Британии заявили об угрозе всему миру в случае победы РФ на Украине

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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. Об этом сообщает The Sunday Times.
По этой причине Шаппс призвал союзников Британии увеличить военные бюджеты. Он отметил, что не существует цены, «которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра».
Министр заключил, что процветание государств будет невозможно, если экономить на оборонных потребностях.
Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.
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Министр заключил, что процветание государств будет невозможно, если экономить на оборонных потребностях.
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Екатерина Коршунова