МИД Италии объяснил отказ стран подписывать коммюнике по Украине

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Многие государства, не подписавшие коммюнике по итогам конференции по Украинев Швейцарии, сделали это, так как не хотели портить отношения с РФ. Такое заявление сделал глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет Reuters.
«На позицию не подписавших коммюнике стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию. Им важно не испортить политические и экономические отношения с Россией», — сказал дипломат.Таяни также отметил, что сохранение нейтралитета — это еще одна причина отказа стран подписывать документ. Как считает глава итальянского МИД, они это сделали для того, чтобы «иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров».
В список государств, не поддержавших документ, вошли члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, ЮАР и ОАЭ. Помимо этого, документ отказались подписывать Армения, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Таиланд, Мексика, Словакия и Ватикан.
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Алина Юрчак