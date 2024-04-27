МИД Италии запаниковало после решения Путина

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МИД Италии вызовет посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения президента Владимира Путина передать во владение «Газпрома» «дочку» итальянского производителя систем отопления Ariston.
Об этом сообщил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни на странице в социальной сети X.
По его словам, правительство Италии просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление «Газпром бытовые системы» дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.
Возможность такой передачи предоставляется указом президента РФ годичной давности в рамках ответных мерах в случае изъятия отечественных активов за границей.
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По его словам, правительство Италии просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление «Газпром бытовые системы» дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate.
Возможность такой передачи предоставляется указом президента РФ годичной давности в рамках ответных мерах в случае изъятия отечественных активов за границей.
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Алёна Самарева